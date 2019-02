Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Moschheim. Brand eines Wohngebäudes mit Scheune

Moschheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 00.41 Uhr wurde der Brand eines Wohngebäudes in der Hauptstraße in Moschheim gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand eine Scheune im Vollbrand und die Flammen waren dabei auf eine Scheune des Nachbarhauses und ein weiteres Wohngebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte durch starke Kräfte schlimmere Folgen verhindern. Alle drei Gebäude wurden erheblich beschädigt. Durch den Brand ist kein Personenschaden entstanden. Alle Bewohner der drei Anwesen konnten rechtzeitig die Häuser verlassen. Die Schadenshöhe und die Brandursache müssen noch ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

