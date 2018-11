POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Schließzylinder von Hoftor

Ludwigshöhe (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.11.2018, 15.00 Uhr und Mittwoch, 21.11.2018, 10.30 Uhr führten unbekannte Täter einen metallischen Gegenstand in zwei Schließzylinder eines Hoftores in der Mittelstraße in Ludwigshöhe ein, so dass das Schloss dadurch unbrauchbar wurde. Das Anwesen selbst wurde nicht angegangen, Hinweise auf einen versuchten Einbruch liegen derzeit keine vor. Die Polizei Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Sache oder zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

