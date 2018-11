POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Dienheim (ots) - Am Dienstag, den 20.11.2018 gegen 16.44 Uhr befuhr eine 21-jährige Uelversheimerin die K 41 aus Uelversheim kommend in Fahrtichtung K 40. Vermutlich infolge von Unaufmerksamkeit kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und blieb in einem neben der Fahrbahn befindlichen Graben stehen. Hierbei kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Die Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht am linken Arm und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe, es musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133-9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell