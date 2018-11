POL-PPMZ: 79-Jähriger wird Rucksack geraubt

Mainz-Oberstadt (ots) - Dienstag, 20.11.2018, 14:07 Uhr

Eine 79-Jährige mit einem Rucksack über der Schulter überquert die Straße "Am Fort Elisabeth" in Richtung Sandweg. Nach einigen Metern kommt sie an eine Einmündung eines Weges. Hier kommt ihr ein Unbekannter entgegen. Er passiert die 79-Jährige und dreht sich dann unmittelbar um und schlägt ihr mit der Faust auf das rechte Schulterblatt. Im gleichen Moment entreißt er ihr den über der anderen Schulter hängenden Rucksack. Der Unbekannte flüchtet in Richtung der Windmühlenstraße. Sie verfolgt den Mann noch einige Meter, verliert ihn aber aus den Augen. Die informierte Polizei stößt, im Rahmen der Fahndung nach dem unbekannten Täter, auf eine Fußgängerin. Sie hat den Rucksack auf dem vermutlichen Fluchtweg gefunden. Er wird von der Polizei sichergestellt. Bei einer Nachschau durch die 79-Jährige wird festgestellt, dass lediglich 9 Euro entwendet werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

