POL-PPMZ: Unfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Mainz-Bretzenheim (ots) - Dienstag, 20.11.2018, 22:10 Uhr

Am späten Abend des Dienstags kommt es auf der Koblenzer Straße in Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. An der Kreuzung zur Jakob-Leischner-Straße steht der 32-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse vor der roten Ampel, als die 69-jährige Fahrerin eines Opel Agilas von hinten auf das vor ihr wartende Fahrzeug auffährt. Der Fahrer der C-Klasse wird hierbei leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellen die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin des Opels fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,83 Promille.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihr wird der Führerschein entzogen und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zudem muss die Fahrerin im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei Mainz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell