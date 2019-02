Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Rennerod (ots)

Am Montag, den 25.02.2019, im Zeitraum von 10:55 Uhr bis 11:58 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B54 in der Ortslage Rennerod vor der dortigen Hausnummer 32 (Augenarztpraxis). Der PKW der Unfallgeschädigten parkte dort ordnungsgemäß in einer, neben der Fahrbahn befindlichen, Parkbucht. Der flüchtige LKW beschädigte, vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands, die linke Fahrzeugseite und den linken Außenspiegel. Gemäß einiger Zeugenaussagen müsste es sich um einen blau lackierten LKW gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Westerburg.

