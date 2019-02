Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Bad Ems (ots)

In der Zeit zwischen Montag, den 25.02.2019, 19:00 Uhr und Dienstag, den 26.02.2019, 08:20 Uhr, wurde ein in Bad Ems, Bleichstraße, ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstangenecke durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 1000,- Euro. Wer Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Bad Ems, Tel.: 02603-9700.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell