Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Einbrüche in Hotel und in das Marienbad

Hachenburg (ots)

Unbekannte Einbrecher schlugen in der Nacht zum Montag in Bad Marienberg gleich zwei Mal zu. Gegen 23.30 Uhr drangen die Täter zunächst durch ein eingeschlagenes Fenster in das Bad ein und zerstörten dort, vermutlich in der Annahme den Alarmmelder außer Betrieb zu setzen die Brandmeldeanlage, wodurch ein erheblicher Sachschaden entstand. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Bei einem weiteren Einbruch hebelten die Täter im Laufe der Nacht den Nebeneingang eines Hotels in der Goethestraße auf und entwendeten aus dem Rezeptionsbereich einen unbekannten Bargeldbetrag. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/9558-0 erbeten.

