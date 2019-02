Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Jugendschutzkontrollen in Westerburg und Rennerod

Westerburg und Rennerod (ots)

Am Freitag, 23.02.2019, wurden in der Zeit von 19:00 Uhr bis 00:30 Uhr, eine Shisha Bar in Westerburg und mehrere Spielotheken in Westerburg und Rennerod auf die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen kontrolliert. Die Kontrollen wurden durch 9 Kräfte der Polizeiinspektion Westerburg und Kriminalinspektion Montabaur mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes der VG Westerburg durchgeführt. In der Shisha Bar erfolgte eine Messung des Kohlenmonoxidwertes. Dieser befand sich im Grenzbereich des Erlaubten und konnte durch Erhöhung der Abluftabsaugung korrigiert werden. Bei den Kontrollen wurden 3 Personen unter 18 Jahren ein Platzverweis erteilt. Weiterhin wurden bei einer Person ein Schlagring und ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erstattet. In einer Spielothek in Rennerod wurde eine Person angetroffen, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

