POL-PPWP: Ein Fahrrad beschädigt, um das zweite zu stehlen

Kaiserslautern (ots) - Um ein Fahrrad zu stehlen, haben unbekannte Täter am Montag in der Medicusstraße Sachschaden angerichtet. Am Nachmittag meldete ein Anwohner, dass sein Mountainbike geklaut wurde. Das Rad hatte er mit einem Sicherheitsschloss an der Felge eines anderen Herrenrades befestigt; beide Fahrräder waren in Höhe des Hauses Nummer 25 abgestellt.

Als der Mann gegen 13.30 Uhr wieder zu dem Abstellort kam, sah er, dass in der Zwischenzeit Diebe die Felge des anderen Rades einfach durchschnitten haben, um sich das Mountainbike unter den Nagel zu reißen. Das zweite Fahrrad ließen sie beschädigt stehen.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Quantec im Wert von rund 1.200 Euro. Eine nähere Beschreibung des Fahrrads liegt derzeit leider nicht vor. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. | cri

