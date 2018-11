POL-PPWP: Scheibe offen - Tasche geklaut

Kaiserslautern (ots) - Vermutlich durch eine geöffnete Autoscheibe haben sich Diebe am Montag in der Bismarckstraße bedient. Am Nachmittag meldete ein Anwohner, dass aus seinem Auto eine kleine schwarze Tasche verschwunden sei, in der sich sein Ausweis und etwas Bargeld befunden habe.

Der Pkw stand in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 60. Eine Scheibe war offen. Möglicherweise nutzten unbekannte Täter die "Gelegenheit" und griffen zu.

Konkrete Hinweise auf die Diebe konnte der 21-Jährige leider nicht geben. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufnehmen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell