POL-PPWP: Pulver sorgt für Polizei-Einsatz

Heiligenmoschel (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zwei Tüten mit der Aufschrift "Sprengpulver" haben am Montagnachmittag in Heiligenmoschel zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Mann hatte gegen 13.20 Uhr mitgeteilt, dass er im Keller seines Hauses die beiden geöffneten Plastiksäcke gefunden habe. Darin befand sich ein dunkles Pulver. Der 53-Jährige rief daraufhin zunächst die auf den Tüten aufgedruckte Telefonnummer einer Firma an - wo ihm geraten wurde, die Polizei zu verständigen und das Haus umgehend zu verlassen.

Weil aufgrund der Beschreibung des Mannes der Verdacht bestand, dass es sich bei dem Inhalt der Säcke tatsächlich um altes Schwarzpulver handeln könnte, wurde der Entschärferdienst verständigt. Bis zum Eintreffen des Teams wurde das Anwesen vorsorglich evakuiert.

Erste Tests der Fachleute auf Brennbarkeit des Pulvers bestätigten den Verdacht jedoch nicht. Eine Vorprüfung ergab, dass es sich bei der feinkörnigen Substanz vermutlich um (ungefährliches) Steinfärbemittel handelt. Offenbar wurde das Mittel lediglich in die Original Sprengmitteltüten aus einem Steinbruch umgefüllt.

Seit wann die Säcke im Keller des Anwesens in Heiligenmoschel standen und wer sie dort abgestellt hat, ist unklar. Der jetzige Hausbesitzer gab an, das Anwesen vor etlichen Jahren gekauft zu haben. Die Tüten waren ihm nie aufgefallen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell