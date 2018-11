POL-PPWP: Diebe sind scharf auf Kupfer

Kaiserslautern (ots) - Kupferdiebe haben am Sonntag in der Gottfried-Kinkel-Straße zugeschlagen. Am Morgen fiel einer Anwohnerin auf, dass am Regenablauf ihres Hauses ein Kupferrohr fehlt. Nach Angaben der Frau müssen unbekannte Täter das Rohr zwischen 0.30 und 8 Uhr abmontiert haben.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250, entgegen. | cri

