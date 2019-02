Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Aufbruch

Diez (ots)

In der Zeit vom 24.02.2019, 18:00 Uhr, bis 25.02.2019, 07:45 Uhr, wurde im Basaltring in Diez die hintere rechte Dreiecksscheibe eines am Straßenrand geparkten BMW der 5er-Baureihe aufgebrochen. Es ist zu vermuten, dass der unbekannte Täter verbaute Fahrzeugteile, wie z.B. Lenkrad oder Navigationsgerät, entwenden wollte und an seinem Vorhaben scheiterte. Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden (06432/601-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell