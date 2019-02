Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lkw-Transporter legt Bahnverkehr lahm

Balduinstein (ots)

Am 25.02.2019, gegen 18:15 Uhr, kam es auf dem Bahnübergang in Balduinstein zu einem Verkehrsunfall. Ein polnischer Lkw-Fahrer, welcher mehrere Pkw geladen hatte, verschätzte sich beim Durchfahren der dortigen Kurve und blieb in der Folge auf den Bahngleisen stehen. Kurze Zeit später schlossen sich die Bahnschranken und klemmten den Transporter ein. Hierbei entstand Sachschaden am Transportgut. Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es glücklicher Weise nicht. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Der Fahrer des Lkw erhielt ein entsprechendes Verwarnungsgeld.

