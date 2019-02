Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbrüche in Schuppen

65582 Diez (ots)

Im Zeitraum 19. bis 22. Februar wurden mehrere Schuppen/Gartenhäuschen im Bereich "In der Au" in Diez aufgebrochen. Bis dato wurden der Polizei fünf Taten angezeigt. Hierbei waren überwiegend Sachschäden an den Türen zu verzeichnen. Die PI Diez bittet etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 06432/6010 zu melden.

