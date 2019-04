Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Iserlohn/Letmathe (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag öffneten unbekannte Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Mendener Straße. Der/die Täter stahlen u.a. Schmuck, ein Notebook, ein Mobiltelefon und diverse alkoholische Getränke sowie Zigaretten.

Einbrecher scheitern an Gemeindehaus In der Nacht vom 21.04. zum 22.04. 2019 versuchten Unbekannte durch Aufhebeln mehrerer Fenster und Türen in das Gemeindehaus am Kurt-Schumacher-Ring zu gelangen. Dieser Versuch schlug fehl und die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Sie hinterließen Sachschaden.

Letmahte Über das Osterwochenende klauten unbekannte Diebe vom Baustellengelände im Bereich "Letmathe-Genna" zwei Baggerlöffel. Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn/Letmathe entgegen.

