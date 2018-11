POL-MK: Versuchter Einbruch - Totalentwendung eines BMW

Lüdenscheid (ots) - In der Zeit vom 19.11.18, 08.00 Uhr, bis zum 20.11.18, 16.30 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Glatzer Straße. Unbekannte Täter scheiterten hier an einer Terrassentür. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen. Am 20.11.2018, in der Zeit von 09.45 Uhr bis 10.45 Uhr, wurde in der Haydnstraße ein gold-metallic farbener BMW X 5 mit dem amtlichen Kennzeichen MK - XX 595 entwendet. Die Polizei Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) fragt in diesem Zusammenhang, wer hat das Fahrzeug nach dem 20.11.18, 10.45 Uhr gesehen oder kann Angaben zum Verbleib oder den unbekannten Tätern machen ?

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell