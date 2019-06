Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randale mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmorgen musste die Polizei Kaiserslautern einen 22-jährigen und einen 24-jährigen Mann gewaltsam der Wache verweisen. Zunächst erschienen die beiden Männer freiwillig auf der Polizeidienststelle und wollten sich über die Gewahrsamnahme ihres 22-jährigen Freundes beschweren. Dieser hatte zuvor in einer Gaststätte in der Innenstadt von Kaiserslautern randaliert und die Polizeibeamten aufs Übelste beleidigt. Nachdem den beiden Besuchern die polizeiliche Maßnahme erklärt wurde, zeigten sie sich dennoch uneinsichtig und weigerten sich, trotz mehrfacher Aufforderung, die Wache zu verlassen. Daraufhin wurden sie aus dem Gebäude geschoben. Dort rüttelten die beiden Männer jedoch unaufhörlich an der Tür und betätigten die Klingel, woraufhin erneut ein Platzverweis durch die Polizei erteilt wurde. Da lediglich der 24-Jährige der Weisung Folge leistete, musste der 22-Jährige ebenfalls in Gewahrsam genommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell