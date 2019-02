Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Prüm (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 22.02.2019, 17:00 Uhr bis Sonntag, 24.02.2019, 16:00 Uhr, wurde im Kreuzerweg in Prüm durch bislang unbekannte Täter ein geparkter silberner PKW BMW 3er beschädigt. Der linke Außenspiegel sowie die Fahrzeugtüre des PKW BMW wurden vermutlich durch Tritte beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. 06551/9420 oder per Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

