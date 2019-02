Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Schönecken

Prüm, 24.02.2019

Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Schönecken

Am Samstag, 23.02.2019, in der Zeit zwischen 13.40 - 16.30 h, wurde in der Ortslage Schönecken in der Straße Vollbach, ein dort abgestellter PKW/Kleinbus beschädigt durch ein wendendes, vermutlich helles Fahrzeug. Der Fremdschaden wurde an der Beifahrertür verursacht. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. In der Nähe fand an diesem Nachmittag ein Fastnachtsumzug statt. Sachdienliche Hinweise zur Sache werden bei der Polizei Prüm unter der Tel. Nr. 06551/9420 oder pipruem@polizei.rlp.de entgegengenommen.

