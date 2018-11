POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots) - Am 23.11.2018 gegen 13:45 h kam es im Bereich der Kreuzung Blocksbergstraße/ Erlenteich/ Am Rehpfad in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Linksabbiegern. Hierbei wurde ein Fahrer leicht verletzt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

