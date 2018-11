POL-PDPS: Brennender PKW

Pirmasens (ots) - Am 23.11.2018 gegen 13:25 h kam es in der Haseneckstraße zu einem PKW-Brand. Der 23-jährige Fahrer befuhr mit seinem BMW die B 10, als er Rauchentwicklungen im Bereich des Motors feststellte. Der Mann konnte die B 10 verlassen und seinen PKW auf einem Parkplatz der Haseneckstraße abstellen, bevor der Motorraum Feuer fing und komplett ausbrannte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Pirmasens gelöscht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

