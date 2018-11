POL-PDPS: Taschendiebstähle

Zweibrücken (ots) - Zwei Seniorinnen wurden am 22.11.2018 Opfer von Taschendieben. Einer der beiden Damen wurde gegen 11.15 Uhr die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen, als sie sich an einem im Freien befindlichen Warenständer in der Fußgängerzone aufgehalten hatte. Zum Zweck des Diebstahls hatte der/die unbekannte Täter/in zuvor unbemerkt den Reißverschluss der Umhängetasche geöffnet. Der zweite Diebstahl ereignete sich gegen 17.45 Uhr in einem Discounter in der Sickingerhöhstraße. Dabei stahl ein/e unbekannte/r Täter/in der Geschädigten die Geldbörse aus ihrer Handtasche. In beiden Fällen kamen neben Bargeld auch persönliche Dokumente der Opfer (EC-Karten, Ausweise) abhanden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Diebstähle.

