POL-PDPS: Taschendieb in der Fußgängerzone

Pirmasens (ots) - Eine 86-jährige Seniorin erstattete am Donnerstag bei der Polizei Strafanzeige wegen Taschendiebstahl. Nach ihren Angaben wir sie am 22.11.2018, gegen 11:00 Uhr, in der Fußgängerzone in Pirmasens unterwegs. Ein unbekannter Dieb stahl währenddessen unbemerkt aus der Handtasche den Geldbeutel. Im Geldbeutel bewahrte die Frau neben Bargeld auch ihren Personalausweis und Bankkarten auf. Hinweise zum Taschendiebstahl erbittet die Polizei in Pirmasens.

