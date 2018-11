POL-PDPS: 20-Jähriger bei Ladendiebstahl erwischt

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, wurde in einem Lebensmittelgeschäft in der Teichstraße ein 20-Jähriger beim Diebstahl beobachtet. Der den Angestellten nicht unbekannte Mann, gegen den bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen wurde wegen Diebstahls, flüchtete, als er bemerkte, dass er beobachtet wurde. Wenig später konnte der junge Mann in der Nähe des Bahnhofs von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Den gestohlenen Schokoladenriegel hatte der Tatverdächtige nicht mehr bei sich. Stattdessen wurden zwei Smartphones bei ihm gefunden, von denen eins als gestohlen gemeldet war. Weil er auch für das andere Handy keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, wurden beide Geräte bis auf weiteres einbehalten.

