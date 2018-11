POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens Ringstraße (ots) - Am 23.11.2018, zwischen 11:45 h und 11:55 h kam es in der Ringstraße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Die Fahrzeugführerin parkte ihren blauen Opel Astra in der Ringstraße in einer Längsaufstellung. Ein bisher unbekannter Fahrer beschädigte vermutlich beim Ausparken oder Vorbeifahren die Fahrer - und Beifahrertür. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de

