Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Aus dem Zug in die Justizvollzugsanstalt

Schliengen (ots)

Einen 35-jährigen Mann nahm eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und Schweizer Grenzwache am Dienstagmittag in einem Zug bei Schliengen fest. Hintergrund der Festnahme ist ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 35-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

