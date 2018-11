POL-RT: Unfälle, Brand, Fahrzeuge beschädigt, Bei Einbruch Auto entwendet

Reutlingen (ots) - Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Einen Sachschaden von mindestens 8.000 Euro hat ein noch unbekannter Fahrer am späten Sonntagabend in der Reichenbachstraße verursacht und ist anschließend geflüchtet. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Unbekannte mit seinem Wagen, bei dem es sich um einen Hyundai IX35 handeln könnte, gegen 23.45 Uhr auf der Reichenbachstraße unterwegs. Dabei streifte er zunächst einen auf Höhe Gebäude Nummer 32 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fiat Panda, bevor er gegen ein Verkehrszeichen krachte und danach noch einen Skoda Roomster touchierte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Reutlingen geht ersten Ermittlungsansätzen nach und sucht nach Hinweisen zu dem Fahrzeug, dass im vorderen, linken Fahrzeugbereich erheblich beschädigt sein dürfte. Zudem müsste der vordere, linke Reifen bei der Kollision geplatzt und luftleer sein. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Engstingen (RT): In Anhänger gekracht

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Siemensstraße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem VW Caddy in Richtung Reutlingen unterwegs. Durch die tiefstehende Sonne wurde er derart geblendet, dass er einen ordnungsgemäß abgestellten Anhänger übersah und ungebremst auffuhr. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. (vr)

Pfullingen (RT): Kind von Auto erfasst

Ein Mädchen ist am Sonntagnachmittag bei Rot über die Ampel gelaufen, von einem Auto erfasst und verletzt worden. Eine Gruppe von mehreren Kindern war um 17 Uhr in der Marktstraße auf dem Gehweg unterwegs. Zeugenangaben nach rannten zwei Elfjährige auf Höhe eines Schnellrestaurants, ohne auf die rote Ampel zu achten, über die Straße. Ein Mädchen wurde von einem Opel Meriva eines 40-Jährigen, der in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war, erfasst. Die Elfjährige stürzte auf die Fahrbahn und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (ms)

Kohlberg (ES): Helles Fahrzeug gesucht (Zeugenaufruf)

Ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro ist bei einer Unfallflucht am frühen Sonntagmorgen in Kohlberg entstanden. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker stieß vermutlich mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Audi, der an der Einmündung Goethestraße/Heerweg abgestellt war. An dem Audi konnten helle Lackantragungen festgestellt werden. Anwohner hörten zwischen zwei und drei Uhr einen lauten Knall, der von dem Unfall herrühren könnte. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Heizdecke verursacht Brand

10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Brandes, der sich Sonntagnacht, gegen 23.15, im Hellerweg ereignet hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Heizdecke vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Eine 62 Jahre alte Frau hatte diese auf ihrer Terrasse am Nachmittag eingeschaltet und anschließend vergessen abzuschalten. Glücklicherweise wurde das Feuer relativ früh von einem Nachbarn entdeckt, der sofort die Feuerwehr verständigte. Bis zu deren Eintreffen konnten die Flammen bereits durch einen in der Nähe wohnenden Feuerwehrmann gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 21 Mann sowie der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug im Einsatz. Trotz der frühen Brandentdeckung wurden mehrere Gegenstände auf der Terrasse sowie die Hausfassade beschädigt. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. (jw)

Filderstadt (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, in der Zeit von 2.30 Uhr und 10.30 Uhr, im Stadtteil Bernhausen, in der Gotthard-Müller Straße und dem Stetter Weg, mindestens sechs Fahrzeuge zerkratzt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 3.000 Euro belaufen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden. (jw)

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfall löst größeren Einsatz aus

Eine 44-Jährige hat am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht, zu dem auch Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt sind. Gegen 16.30 Uhr war die Frau mit ihrem VW auf der B 28 in Richtung Rottenburg unterwegs. Als sie nach links auf die L 361 in Richtung Wurmlingen abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Renault einer 58-Jährigen, wodurch es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Hierbei verletzte sich eine 15-jährige Beifahrerin im Renault leicht. Gemeinsam mit der 58-jährigen Fahrerin wurde sie durch den Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Klinikum gebracht. Weil der Motorraum des VW kurzzeitig zu brennen begann, war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (vr)

Tübingen (TÜ): Nach Einbruch mit Auto abgehauen (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Täter ist am Sonntagmorgen gegen zehn Uhr in ein Wohnhaus im Schleifmühleweg eingebrochen. Er hebelte die Haustür auf, nahm aus einer im Flur liegenden Handtasche einen Fahrzeugschlüssel an sich und verließ dann mit dem vor dem Wohnhaus abgestellten schwarzen Jeep Wrangler den Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Jeep gegen 14.30 Uhr in Tübingen-Unterjesingen in der Jesinger Hauptstraße aufgefunden werden. Das Polizeirevier Tübingen sucht nach Zeugen, die den Unbekannten fahrend gesehen oder ihn beim Abstellen des Fahrzeugs beobachtet haben. Polizeirevier Tübingen 07071/ 972-8660. (vr)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): In Gartenhäuser eingebrochen

In der Zeit von Samstagabend, 17 Uhr, bis Sonntagmittag, 12.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in vier Gartenhäuser eingebrochen. Indem er die Türen aufhebelte, verschaffte er sich Zugang zu den Häusern, die sich alle im Gebiet Am Baylerberg befinden. Der Einbrecher entwendete zahlreiche Gartenwerkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (vr)

Rottenburg (TÜ): Drei Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Zeit von Samstag, elf Uhr, bis Sonntag, elf Uhr, hat ein Unbekannter drei in der Schuhstraße am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er an allen drei Autos jeweils die zum Bürgersteig weisende Fahrzeugseite. Der Sachschaden dürfte sich jeweils auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07472/ 9801-230 um Hinweise. (vr)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Vincent Rothe (vr), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell