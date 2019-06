Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wo ist der gelbe Piaggio-Roller?

Kaiserslautern (ots)

Ein Piaggio-Roller ist am Wochenende in der Richard-Wagner-Straße gestohlen worden. Am Samstagnachmittag fiel auf, dass der gelbe Roller nicht mehr an seinem Platz steht. Er war zuvor in Höhe des Hauses Nummer 28 abgestellt.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (30. Mai), 9 Uhr, und Samstag (1. Juni), 15 Uhr.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer sich an dem Roller zu schaffen gemacht hat, oder denen der "gelbe Flitzer" seitdem irgendwo aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. | cri

