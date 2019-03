Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Zigarettenautomaten aufgeklärt

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am 06.03.19, gegen 03.15 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit in Bodenfelde, Scharottweg, ein PKW gestoppt. Bei Anhalten des PKW flüchteten sofort Fahrer und Beifahrer aus dem Fahrzeug. Der Fahrer konnte von der Beamtinnen und Beamten des PK Uslar gestellt werden. Es handelte sich um einen 39-Jährigen aus Trendelburg. Der Beifahrer konnte flüchten. Im Innenraum des PKW konnte durch die Polizeibeamten ein aufgebrochener Zigarettenautomat sowie Werkzeuge ( Schraubenzieher / Brechstange ) aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Zigarettenautomat in der selben Nacht in Herstelle entwendet worden war. Die geflüchtete Person konnte ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

