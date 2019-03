Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hauseingangstür eingeschlagen

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 07.03.19, zwischen 20.00 und 20.15 Uhr, schlug ein 19-Jähriger aus Uslar mit seiner rechten Faust in den Glaseinsatz einer Hauseingangstür in der Martinstraße in Uslar. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 200 EUR. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Täter ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell