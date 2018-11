POL-HA: Drei Einbrüche in Haspe

Hagen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Haspe zu drei Einbrüchen bzw. Einbruchversuchen. Unbekannte Täter brachen in der Hochofenstraße in ein Baustoffunternehmen und in einen Malerbetrieb ein, die im selben Gebäudekomplex liegen. Die Räumlichkeiten des Malerbetriebes wurden durchwühlt, der Tresor gewaltsam geöffnet. Einer geringen Beutesumme steht ein hoher Sachschaden von 900 Euro gegenüber, den die Täter verursachten. Was aus dem Baustoffhandel gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wenige Häuser weiter blieb es bei einem Einbruchsversuch in das Gebäude eines Pflegedienstes. Hier wurden Hebelmarken festgestellt. Hinweise zu den Taten, die sich zwischen 16:30 Uhr am Dienstag und 06:45 Uhr am Mittwoch ereigneten, nimmt die Polizei unter 986 2066 entgegen.

