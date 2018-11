POL-HA: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Hagen (ots) - Heute (Mittwoch) kehrte ein 66-jähriger Mann um 00.30 Uhr zu seinem Haus in der Straße Im Ölm zurück. Er hatte das Gebäude am Abend zuvor gegen 17.25 Uhr verlassen. Beim Betreten des Hauses bemerkte der 66-Jährige, dass mehrere Schubladen geöffnet waren. Dann stellte er fest, dass die Terrassentür offen stand. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hebelten unbekannte Einbrecher während der Abwesenheit des Geschädigten die Terrassentür auf. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten aus einem Schrank im Keller einen Gelbetrag in bislang unbekannter Höhe. Ob die Einbrecher darüber hinaus noch weitere Gegenstände mitgehen ließen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

