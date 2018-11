POL-HA: Mann mit Haftbefehl beklagt sich über Ruhestörung

Hagen (ots) - Dienstagabend, um 18:30 Uhr, beschwerte sich Bewohner der Stresemannstraße in der Hagener Innenstadt über laute Musik aus einer Nachbarwohnung. Der Mann war polizeilich bekannt und beendete das Telefongespräch, noch ehe die Polizisten weitere Nachfragen stellen konnten. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der Mann gesucht wird. Es bestand ein Haftbefehl der StA Erfurt. Also entsandte die Leitstelle ein Polizisten-Team in die Stresemannstraße, das den Anrufer festnahm.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell