Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.2019, 16:00 Uhr bis 07.07.2019, 16:30 Uhr wurde ein grauer Opel-Astra, der vor dem Anwesen Lothringer Straße 41 geparkt war, vermutlich von einem vorbeifahrenden größeren Nutzfahrzeug an der Fahrerseite gestreift. Es wurden u. a. Reifenabdrücke an der Fahrertür hinterlassen. Ob der Schaden in Höhe von ca. 2.500 EUR mit landwirtschaftlichen Mäh- bzw. Erntearbeiten zusammenhängt, wird überprüft.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

