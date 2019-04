Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Null Toleranz beim Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte

Kiel (ots)

Bei einer Brandsicherheitswache zum Osterfeuer am Samstagabend in Pelzerhaken kam es zu einer Auseinandersetzung von Jugendlichen. Im weiteren Verlauf haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustadt / H. die Landespolizei verständigt und wollten den Streit schlichten. Dabei sind die ehrenamtlichen Feuerwehrleute selbst ein Opfer von Gewalt geworden. Ein Kamerad musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden und wurde eine Nacht stationär aufgenommen. Nach Aussage von Wehrführer Alexander Wengelewski ist der junge Mann inzwischen wieder zu Hause - der Schreck sitze allerdings tief. Der oder die Täter sind noch nicht ermittelt. "Gewalt gegen freiwillige Feuerwehrleute ist ein absolutes Unding", sagt auch Landesbrandmeister Frank Homrich und wünscht dem Verletzten baldige Genesung der körperlichen und seelischen Wunden. Homrich hofft, dass es der Polizei gelingen möge, den oder die Täter schnell zu ermitteln. "Bei der Ahndung eines solchen Vorfalls darf es keine Toleranz geben", so Homrich. Wer sich ehrenamtlich Tag und Nacht für die Sicherheit seiner Mitbürger einsetzt, müsse auch den Rückhalt der Gesellschaft erwarten können.

Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell