Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis von Freitag, den 05.07.2019 bis Samstag, den 06.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Körperverletzung Am Freitag, den 05.07.2019, gegen 23.15 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Lankumer Ring eine wechselseitige Körperverletzung. Ein 22-Jähriger Mann aus Cloppenburb schilderte, dass er von zwei Männern geschlagen worden sei. Die beiden 20 und 26 Jahre alten Männer aus Cloppenburg behaupteten, dass der 22-Jährige angefangen habe. Eine genauere Sachverhaltsschilderung konnte am Einsatzort nicht erlangt werden. Der 22- Jährige wurde dem Krankenhaus zugeführt.

Sachbeschädigung In der Zeit von Donnerstag, den 04.07.2019, 18.15 Uhr bis Freitag, den 05.07.209, 06.41 Uhr, schlugen unbekannte Täter in Cloppenburg, Fritz - Reuter- Straße eine Scheibe einer Bankfiliale ein und verwüsteten den da hinter liegenden Bereich. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei in Cloppenburg unter der Nummer 04471-18600 gerichtet werden.

Betäubungsmittelfund Am Freitag, den 05.07.2019, gegen 23.48 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie der Beifahrer (19J, m, Vechta) eines verunfallten Pkw in Löningen, Ringstraße eine weiße Plastiktüte in ein nahegelegenes Feld warf. Dies teilte er den im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten mit. Diese fanden in der weißen Plastiktüte einen Klemmbeutel mit Marihuana sowie Betäubungsmittel-Utensilien. Ein weiterer Klemmbeutel wurde im Fahrzeug gefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 05.07.2019, gegen 13.00 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, Hagenstraße in Fahrrichtung Osterstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein 78-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Hanau hielt auf dem Geh- und Radweg. Beim Aussteigen übersah er den Fahrradfahrer, der mit der geöffneten Tür kollidierte, zu Fall kam und sich leicht verletzte. Das Fahrrad wurde beschädigt.

Verkehrsunfall mit einer schwer und drei leicht verletzten Personen Am Freitag, den 05.07.2019, gegen 23.45 Uhr, befährt ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta den Oldenburger Ring in Richtung Ringstraße in Löningen. Im Kreuzungsbereich Bremer Straße übersieht er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Cappeln. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 32-jährige aus Cappeln wurde schwer verletzt, der 18-Jährige und seine beiden 19-jährigen Beifahrer leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000,-EUR.

