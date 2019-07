Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 08:30 Uhr, wurde in der Kaiserstraße im Begegnungsverkehr mit einem Streifenwagen der Fahrer eines Pkw erkannt. Der Streifenbesatzung war bekannt, dass der 29jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er konnte in der Hohenzollernstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei sich bestätigte, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Des Weiteren stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mit einem entstempelten Kennzeichen geführt wurde, also weder zugelassen noch versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz wurde eingeleitet.

