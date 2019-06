Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unbekannter wirft Gegenstände von einer Brücke auf die Eichholzstraße

Gevelsberg (ots)

Ein 26-jähriger Sprockhöveler fuhr am Samstag, gegen 21:00 Uhr, mit seinem Dacia auf der Eichholzstraße in Richtung Hagener Straße. An einer Fußgängerbrücke oberhalb der Straße bemerkte er einen Mann, der offensichtlich gezielt Gegenstände von der Brücke auf die Fahrbahn warf. Als sein Dacia durch einen Gegenstand getroffen wurde, erschrak der Sprockhöveler derart, dass er sein Lenkrad verriss und fast mit einer Leitplanke zusammenstieß. Er hielt auf dem Seitenstreifen und sprach den Unbekannten auf der Brücke an. Dieser tat zunächst so, als ob er einsichtig wäre, entfernte sich dann aber in unbekannte Richtung. Die geworfenen Gegenstände stellten sich als Waschmittelpods heraus, ein Sachschaden entstand nicht. Der Unbekannte wird so beschrieben:

- Deutsches Aussehen - Korpulente Figur - Bart - Rosafarbenes Oberteil - Etwa 30 Jahre alt

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91665000 abgegeben werden.

