Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Quadfahrer schwer verletzt nach Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Am Montag, gegen 06:00 Uhr wurde ein 47-jähriger Bochumer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Bochumer fuhr mit seinem Quad auf der Wülfingstraße in Richtung August-Bebel-Straße. Zum Unfallzeitpunkt war die im Kreuzungsbereich vorhandene Ampelanlage nicht in Betrieb. Der Quadfahrer fuhr auf die Fahrbahn der August-Bebel-Straße, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Eine auf der August-Bebel-Straße fahrende 53-jährige Frau aus Herne konnte ihren VW UP nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der 47-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, die UP Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrer wurden mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

