Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 11:00 Uhr, befuhren ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Recklinghausen und ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Hattingen die Pöppinghauser Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der 20-Jähriger nach links in den Westring einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell