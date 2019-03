Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Keine Beute für Dieb

Aus einem Gebäude in Dornstadt konnte ein Dieb am Dienstag nichts mitnehmen.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 22 Uhr muss der Einbrecher ein Fenster des Hauses im Bodelschwinghweg eingeworfen haben, berichtet die Polizei. So gelangte er hinein. Er durchsuchte den Raum, fand aber nichts Wertvolles. Also blieb ihm nur die Flucht. Jetzt sucht die Polizei (Tel. 07348/96790) nach dem Dieb, Spezialisten sicherten die Spuren der Tat. Die Polizei rät, über Nacht oder freie Tage in Geschäftsräumen kein Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen.

