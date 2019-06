Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Feuer in Polizeiwache

Recklinghausen (ots)

Im Vorraum der Polizeiwache in Herten am Wilhelmsplatz ist am Dienstag Feuer ausgebrochen. Gegen 15.10 h bemerkten die Polizisten, dass der Vorraum verraucht war. Sie konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Wie sich herausstellte, hatte jemand an zwei Stellen einen Brand gelegt. Um kurz vor 15.00 h war es an der Kurt-Schumacher-Straße zu einem Brandalarm gekommen. Der Alarm war ausgelöst worden, weil jemand die Scheibe zu einem Brandmelder eingeschlagen und den Knopf gedrückt hatte. Dabei wurde ein Tatverdächtiger beobachtet. Ob die beiden Sachverhalte zusammenhängen, muss noch geprüft werden. Bei der Fahndung konnte gegen 15.30 h ein Verdächtiger am Busbahnhof an der Kaiserstraße angetroffen werden, auf den die Beschreibung passte. Der Mann, ein 40-Jähriger aus Herten, leistete bei seiner Kontrolle Widerstand. Er wurde festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann trug bei seiner Festnahme ein langärmliges, weißes Shirt, fingerlose Fahrradhandschuhe, schwarze Nike-Schuhe, eine 3/4 -lange, blaue Jeans, eine dunkle Sonnenbrille mit blauen Gläsern und eine dunkle Cappy. Er hat eine stabile Figur. Zeugen, die zwischen 14.30 h und 15.30 h verdächtige Beobachtungen rund um die Polizeiwache Herten gemacht haben oder wissen, wo der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt war, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

