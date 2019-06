Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Hattingen (ots)

Am 22.06.2019, um 12:35 Uhr, biegt ein 78-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw, Opel, von der Felderbachstraße aus Richtung Velbert kommend nach links in die Efringhauser Straße ein. Er missachtet beim Abbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden 48-jährigen Düsseldorfers auf seinem Krad, Triumph. Der Kradfahrer wird mittels Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge werden vor Ort abgeschleppt. Die Straße wird während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

