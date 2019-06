Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Tageswohnungseinbruch

Gevelsberg (ots)

Am Sa., den 22.06.2019, zwischen 09:45 Uhr und 11:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines freistehenden Einfamilienhauses in der Milsper Straße. Es wurden Schmuck und Elektronikgeräte entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell