Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.06.2019 Diebstahl von Kfz und Laptops (15-1306) 07.06 - 13.06.2019, 16:00 - 07:45 Uhr

Speyer (ots)

Am 14.06.2019 wurde durch unbekannte Täter ein nicht zugelassener VW Golf 2 aus der Kfz-Lehrwerkstatt der Johann-Joachim-Becher-Schule entwendet. Am 15.06.2019 wurde nun dieser Pkw in der Josef-Schmitt- Straße in Speyer am Fahrbahnrand geparkt aufgefunden. Durch einen Anwohner konnte beobachtet werden, dass dieser Pkw Tage zuvor von 5 jungen Männern dort abgestellt wurde. Bei den Tätern soll es sich um Männer zwischen 15-20 Jahre mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

