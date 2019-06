Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfinger: Polizei sucht nach mehreren Verkehrverstößen Zeugen und einen BMW-Fahrer

Wegen mehrerer Verkehrsübertretungen ermittelt der Polizeiposten Gundelfingen gegen einen bislang unbekannten BMW-Fahrer.

Am Dienstag, 04.06.2019, gegen 22:30 Uhr, beging ein bislang nicht bekannter Autofahrer mutmaßlich mehrere Verkehrsdelikte im Bereich der Alten Bundesstraße/Hans-Bunte-Straße. Er sei bei rot in die Kreuzung eingefahren. Dort habe er um 180 Grad gewendet. Eine Verkehrsteilnehmerin habe deshalb bremsen müssen. Sie habe gehupt und sei dann in Richtung Industriestraße Gundelfingen weitergefahren. Der Fahrer des BMW hätte sie zu einer Vollbremsung genötigt, sei ausgestiegen und hätte sich bedrohlich verhalten. Ein Zeuge habe in die Situation eingegriffen und der BMW-Fahrer habe sich dann entfernt.

Der namentlich nicht bekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Fahrer eines Pkw Ford Kuga, orange). Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelfingen zu melden (Tel. 0761 503659-0).

