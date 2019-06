Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Lieferwagen brennt aus - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Wegen eines brennenden Lieferwagens kam es am Dienstag, 04.06.2019, auf der B 500 zu einem Feuerwehreinsatz. Kurz vor 19:00 Uhr hatte die Fahrerin Brandgeruch wahrgenommen. Sie hielt den Lieferwagen in einer Parkbucht vor der Abzweigung nach Bannholz/ Rementschwiel an und entdeckte Feuer im Bereich des Motors. Die sofort anrückende Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass der Lieferwagen ausbrannte. Von den Fahrzeuginsassen, neben der Fahrerin befanden sich ein Mädchen und ein Säugling im Fahrzeug, wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

