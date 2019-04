POL-S: Evakuierung nach Rauchentwicklung

Polizeipräsidium Stuttgart

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Donnerstag (11.04.2019) in einem Gebäude an der Königstraße zu einer Rauchentwicklung gekommen. Nachdem gegen 15.10 Uhr ein Rauchmelder in einer Arztpraxis auslöste, wählten die dortigen Mitarbeiter den Notruf. Kräfte der Feuerwehr evakuierten mit Unterstützung der Polizei die im Gebäude befindlichen Personen. Mutmaßlich verbreitete sich der Rauch durch die Lüftungsanlage im Gebäude. Derzeit liegen Hinweise vor, dass es sich um einen Defekt an einem technischen Gerät handeln könnte. Die Ermittlungen dauern an. Bislang gibt es keine Verletzten.

